Приставы Подмосковья оштрафовали бизнесмена за нарушение авторских прав

С иском к предпринимателю обратились владельцы исключительных прав на изображения героев известного мультфильма и лицензии на использование соответствующих товарных знаков. Они указали, что на сайте ответчика размещены предложения о продаже тематического декора с использованием их товарных знаков и изображений.

В связи с решениями суда в Солнечногорском районном отделении судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области было инициировано два исполнительных производства по взысканию компенсации за нарушение исключительных прав. Сотрудники службы уведомили должника о начале принудительного исполнения решений суда и выдвинули требование выполнить их в установленный срок.

Поскольку предприниматель не предпринял меры для исполнения судебных решений, приставы ограничили его право выезда за пределы страны и вынесли два постановления о взыскании исполнительского сбора.

В результате последовательного применения мероприятий принудительного исполнения удалось взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на общую сумму 116 тысяч рублей, а также исполнительский сбор.