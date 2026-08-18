Пришкольный тротуар в Лесном Городке отремонтировали в Одинцове

В преддверии нового учебного года в Лесном Городке завершили ремонт тротуара рядом с Лесногородской средней школой. Обновленная дорожка протянулась на 75 метров.

Тротуар на улице Фасадной имеет ширину 1,35 метра. Работы стали завершающим этапом благоустройства после того, как рядом с учебным заведением переложили сети водоснабжения.

Продолжается работа и на других пешеходных маршрутах Одинцовского округа. Всего планируется обустроить 52 «народные тропы», а общая протяженность новых дорожек и подобных маршрутов составит более четырех километров. Их обустройство в том числе позволяет привести в порядок участки, которыми жители уже пользуются для ежедневных поездок и прогулок.

Кроме того, в округе запланирован ямочный ремонт дорог общей площадью 36 тысяч квадратных метров, а комплексное благоустройство затронет 12 дворовых территорий.