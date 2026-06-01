Пришкольные лагеря открылись в Лобне

1 июня в городском округе Лобня стартовала летняя оздоровительная кампания. Открылись шесть пришкольных лагерей, в которых первую смену проведут 460 детей.

Торжественную линейку в лицее «Авиатика» посетили глава города Анна Кротова, депутаты городского Совета Александр Кузьмиченко и Андрей Иванов, а также ветеран СВО Алексей Ключинский. Они пожелали ребятам веселых каникул, солнечных дней и незабываемых приключений.

Первая смена продлится с 1 по 30 июня. Лагеря работают на базе школ № 1, 4, 6, 9, Луговской школы и лицея «Авиатика». Вторая смена пройдет с 1 по 29 июля на базе лицея «Авиатика». В программе смен — игры, творческие мастер-классы, спортивные мероприятия и общение. По словам организаторов, пришкольные лагеря — одна из ключевых форм летнего отдыха для детей школьного возраста, позволяющая совместить оздоровление, развитие и общение в привычной и безопасной среде.

Помимо школ, в Лобне летние смены открыли и учреждения культуры: в Центре Досуга «Восточный» 2 июня стартует Клуб волшебников; в ДК «Красная Поляна» заработал лагерь «Улетные каникулы»; в Культурном центре «Красный АРТ» — творческий клуб «АРТ Каникулы»; в Центральной библиотеке — литературный лагерь «Пушкин и компания».