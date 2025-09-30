Природный сквер благоустроили на Вокзальной улице во Фрязине

У Центра культуры и досуга «Факел» во Фрязине завершается благоустройство сквера, который планируют открыть к концу октября. Здесь появятся новые пешеходные дорожки, удобные скамейки, современное освещение, аккуратные газоны и цветники.

Территорию площадью 0,6 гектара полностью обновляют: дорожки выложили плиткой, на проезжей части уложили новый асфальт, рядом со ступенями сделали пандус для маломобильных людей. Вдоль маршрута установили места для отдыха с лавочками и урнами, а скоро здесь появятся фонари и новые деревья, в том числе клены, которые будут давать тень летом. Сквер также украсят газоны, многолетние цветы и кустарники, чтобы пространство стало уютным и зеленым.