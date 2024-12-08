Природа и активный туризм. Чем Подмосковье привлекает туристов со всей России

В каком направлении развивается туристический сектор в Подмосковье? И как регион помогает бизнесу, занятому в сфере гостеприимства? Об этом телеканалу «360» рассказала вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.

Согласно данным Росстата, Московская область заняла третье место по объему туристов с внутренним турпотоком. Первое место занял Краснодарский край, а второе — Москва.

Ненарокова подчеркнула, что Подмосковье привлекает туристов не только своей красотой, но и географическим положением. Люди со всей страны едут в регион, чтобы посмотреть уникальные места.

«В Подмосковье, по последним данным, только 20 курортов. Но крупных — три», — отметила Ненарокова.

Отдельное внимание Ненарокова уделила горнолыжным курортам в Подмосковье. Она подчеркнула, что видит потенциал в развитии уже существующих зон отдыха.

При этом Подмосковье вошло в тройку лидеров регионов по туристам благодаря своей природе. Однако регион не уступает и по количеству активностей как для жителей, так и для гостей.

Главными целями поездок стали классический туризм, деловые поездки, визиты к родственникам и посещение религиозно-культурных объектов. Чаще всего путешествовали москвичи и жители Московской области, петербуржцы, жители Краснодарского края и Татарстана. Среднее время поездки, согласно приведенным данным, составляет три дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. При помощи портала можно спланировать маршрут выходного дня и забронировать номер в отеле.