Движение поездов между Лебзино и Талдомом временно приостановили

Из-за неблагоприятных погодных условий и отсутствия напряжения в контактной сети движение пригородных поездов на Савеловском направлении между Лебзино и Талдомом временно приостановлено. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

На время восстановительных работ движение электричек в сторону Савелово организовано по укороченному маршруту до станции Дмитров. На участке Савелово — Дмитров будут курсировать компенсационные автобусы, которые также будут делать остановку на станции Талдом.

Для перевозки пассажиров компания «Мострансавто» выделила четыре автобуса большого класса. Они будут работать до нормализации ситуации.

Ситуация не влияет на движение электричек по МЦД-1.