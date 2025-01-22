Приокско-Террасный заповедник запустил конкурс фотографий

Минэкологии Московской области объявило о старте фотоконкурса «Заповедник сквозь года». Мероприятие приурочено к 80-летию Приокско-Террасного заповедника. Конкурс позволит не только погрузиться в воспоминания прошедших десятилетий, но и посмотреть на заповедник глазами тех, кто его посещал.

Работы будут принимать в четырех номинациях: «Ретро фото» — работы, сделанные на пленочные камеры в 20 веке, «Современное фото» — кадры 21 века, «Селфи» — автопортреты, сделанные на территории Приокско-Террасного заповедника, а также «Эссе „Как я побывал в заповеднике“».

Принять участие в конкурсе можно с 14 лет. С 19 января по 23 марта все желающие смогут зарегистрировать свои работы на сайте, а с 24 марта по 2 апреля пройдет открытое онлайн-голосование на «Приз зрительских симпатий».

Напомним, Приокско-Террасный биосферный заповедник находится в Серпуховском городском округе. Это один из самых маленьких заповедников России, его площадь составляет менее пяти тысяч гектаров.