Областной конкурс кормушек для птиц начался в Серпухове 22 октября

Приокско-Террасный заповедник объявил о начале областного экологического конкурса «Каждой птице по кормушке». Он будет проходить с 22 октября по 25 января 2025 года.

Мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции «Покормите птиц зимой». Для участников предусмотрены три номинации: «Оригинальная кормушка», «Съедобная кормушка» и «Функциональная кормушка».

Участниками могут стать как отдельные жители округа в возрасте от трех лет, так и семьи. Регистрация работ на сайте заповедника началась 22 октября и будет продолжаться до 17 января. Жюри конкурса отберет из всех поделок 20 лучших, после чего их авторы будут участвовать в финале. Оценивать работы будут сотрудники научного отдела и отдела экологического просвещения и познавательного туризма Приокско-Террасного государственного заповедника.

Открытое голосование пройдет с 18 по 23 января. Победители и призеры будут выбраны в каждой номинации и возрастной группе. Автор работы, которая наберет больше всего голосов, получит специальный «Приз зрительских симпатий».

Подведение итогов конкурса состоится 25 января в актовом зале административного здания заповедника.

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