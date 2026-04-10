Мингосуправления Подмосковья пригласило жителей на онлайн-олимпиаду
В честь 65-летия полета Юрия Гагарина образовательный центр «Сириус» совместно с Роскосмосом организовал онлайн-олимпиаду «Поехали». Принять участие в ней могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки.
Олимпиада включает 7 нестандартных заданий по различным предметам: информатике, математике, физике, химии, астрономии и биологии.
Все участники олимпиады получат именные сертификаты.
Зарегистрироваться можно по ссылке: [https://siriusolymp.ru/poehali2026](https://siriusolymp.ru/poehali2026).
Кроме того, до 12 апреля на сайте образовательного центра [https://siriusolymp.ru/poehali2026/diary](https://siriusolymp.ru/poehali2026/diary) доступен автобиографический рассказ Юрия Гагарина «Вижу Землю». Благодаря цифровым технологиям его можно услышать голосом самого космонавта.