Принять участие в медиапроекте о путешествиях предложили жителям Одинцова

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Жители Одинцовского округа старше 12 лет могут стать участниками всероссийского медиапроекта «Больше, чем блогер». Участники научатся создавать фото- и видеоматериалы, писать посты и рассказывать о путешествиях по России.

В рамках проекта участники попробуют себя в фото- и видеосъемке, подготовке публикаций, проведении интервью и создании собственных медиаматериалов.

Одним из ключевых этапов программы станет медиаинтенсив. Его участники пройдут образовательный курс под руководством тревел-блогеров, профессиональных фотографов, видеографов и специалистов по продвижению контента.

Занятия будут включать теоретическую часть и практические задания. Проект реализует АНО «Больше, чем путешествие» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Принять участие могут жители России в возрасте от 12 лет. Регистрация и подробная информация размещены на сайте проекта.