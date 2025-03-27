Сегодня 16:51 «Пример мужества». Воробьев присвоил звание почетного гражданина Подмосковья ветерану Александру Золотову Воробьев присвоил звание почетного гражданина ветерану Александру Золотову 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

День Победы 9 мая

Ветераны

Андрей Воробьев

Андрей Воробьев присвоил звание почетного гражданина Подмосковья ветерану Александру Григорьевичу Золотову по поручению президента. Пройдя всю Великую Отечественную войну, он не оставил службу, а после выхода на пенсию занялся патриотическим воспитанием молодежи.

«Я хочу поблагодарить Вас за ту общественную деятельность, которую вы все эти годы вели, встречались с нашими детьми в школах, принимали участие во множестве патриотических мероприятий. Это очень ценно! Здоровья Вам!» — сказал Воробьев. В сентябре Александру Григорьевичу исполнилось 103 года. Мужчина прошел всю войну: принимал участие в обороне Москвы, Курско-Орловской битве, освобождении польских городов и Висло-Одерской операции. Ветерана наградили орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени и медалями.

Ветерану прошлой осенью исполнилось 103 года, и вся его жизнь — пример мужества и стойкости для будущих поколений. Андрей Воробьев

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Александр Золотов встретил 9 мая 1945-го под Берлином. Его полк охранял понтонные переправы через реку Одер войск Западного фронта, которым командовал Жуков. «На радостях наши командиры начали стрелять из всех видов оружия. Тогда мне было 24 года. Много времени прошло, уже никого из моих товарищей нет. Я часто вспоминаю наше воинское братство, как друг другу помогали, поддерживали», — поделился ветеран.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Уйдя на пенсию, Александр Золотов занялся патриотическим воспитанием молодежи. Он пожелал успехов и здоровья бойцам СВО, которые сейчас сражаются с врагом на передовой. «Самое главное для всех нас сейчас — чтобы наша страна победила в специальной военной операции, чтобы люди вернулись к мирной жизни», — сказал он. Сейчас в Подмосковье более 18 тысяч ветеранов, среди которых 488 фронтовиков — участников Великой Отечественной войны.