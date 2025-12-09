Прием заявок на ежегодную губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело» начался в Подмосковье. В этом году между 100 победителями распределят 80 миллионов рублей. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил участников и всех волонтеров, которые делают добрые дела.

Премия дает возможность получить поддержку жителям, поступки которых меняют жизнь в регионе. В этом году в фокусе помощь участникам СВО и их семьям.

За все время существования паремии ее лауреатами стали 13 тысяч человек.

«В этом году по традиции мы отметим лучших из лучших: наших героев, которые приближают победу на фронте и в тылу, обеспечивают добрые перемены в регионе, заботятся о тех, кто в этом особенно нуждается. Вы там, где сложнее всего, и я хочу поблагодарить каждого за готовность прийти на помощь, за то, что не боитесь трудностей и продолжаете делать добро, являясь примером для всех наших жителей», — сказал Андрей Воробьев.

Премию вручают за добрые дела. Полученные средства лауреаты направляют на закупку помощи для бойцов, логистику гуманитарных грузов и реализацию социальных проектов. За 12 лет общий призовой фонд составил порядка полутора миллиардов рублей. Лучших выберут в номинациях «Герои на службе», «Герои в тылу» и «Доброе дело».

Заявки будут принимать с 9 по 15 декабря. Для этого нужно заполнить анкету на сайте, рассказав о реализованной инициативе или поступке, указать свои заслуги и достижения.

Узнать больше о премии можно на официальном сайте.