Приложение «Добродел» подвело итоги популярности разделов за 2025 год

В приложении «Добродел», где собраны все цифровые сервисы и услуги Московской области, определились самые востребованные разделы за прошедший год. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Мингосуправления Московской области, лидером по количеству обращений стал раздел «Запись к врачу». За 2025 год им воспользовались более 12,3 миллиона раз.

Второе место занял раздел «Медкарта» с более чем 5 миллионами обращений. На третьем месте расположился раздел «Решаем проблемы вместе», его выбрали свыше 3,8 миллиона раз. За ним следует раздел «Вызов врача на дом», который использовали более 780 тысяч раз. Пятерку лидеров закрыл раздел «Проверка очереди в ДОУ» с более чем 695 тысячами обращений.

Кроме того, в 2025 году в приложении появились новые функции. Раздел «Недвижимость» позволяет добавлять и редактировать информацию о своих объектах, синхронизировать данные с Росреестром, привязывать лицевые счета и настраивать платежки за жилищно-коммунальные услуги.

Сервис «Общественный транспорт» предлагает быстрый и удобный способ найти ближайший автобус, следить за движением транспорта в реальном времени, изучать схемы маршрутов на карте и проверять расписание нужной остановки. А сервис «Мой дом» информирует о графиках отключения отопления и аварийных работах, позволяя подписываться на избранные адреса и получать уведомления о работах прямо в приложении.

Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/app.