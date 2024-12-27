Приложение для взаимодействия жильцов и управляющей компании разработали в Дубне

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Вебби» разработала мобильное приложение для взаимодействия жителей и управляющих компаний. Сервис обеспечивает коммуникацию через чат, сейчас такую опцию используют более десяти тысяч жильцов элитных комплексов.

Мобильное приложение предоставляет клиентам такие возможности, как участие в программе лояльности с бонусами и скидками от партнеров, возможность отслеживать историю начислений, оплачивать услуги ЖКХ и многое другое.

«Мы работаем в Дубне с 2020 года, и особая экономическая зона предоставляет нам все возможности для реализации амбициозных проектов компании. За это время мы обучили более 300 человек, инвестировали более 100 миллионов рублей в разработку собственных высокотехнологичных решений, которые нацелены на долгосрочное развитие», — прокомментировал генеральный директор компании «Вебби» Владимир Нескоромный.

Компания активно привлекает новых специалистов и обеспечивает их профессиональное развитие. «Вебби» ежегодно организовывает стажировка и обучение молодых специалистов.

«IT-кластер особой экономической зоны демонстрирует устойчивый рост. Вложенные инвестиции почти в два раза увеличились за девять месяцев 2024 года, и я уверен, что дальнейшее развитие кластера будет способствовать созданию новых рабочих мест и внедрению инновационных решений», — заключил генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.