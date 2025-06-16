Приюты в Дубне усилили контроль за бездомными животными

В Дубне волонтеры приютов «Кот Леопольд» и «Лучик» совместно проводят отлов диких бездомных животных во дворах жилых домов. После отлова животные проходят стерилизацию, что помогает контролировать их численность и предотвращать распространение заболеваний, включая те, которые могут передаваться домашним питомцам.

Для безопасного отлова используют специальные клетки — котоловки, куда оставляют еду. Попадая внутрь, животное закрывается в клетке, не получая травм, и ожидает помощи волонтеров. Сейчас приюты нуждаются в поддержке местных жителей и добровольцев не только для отлова, но и для ухода за животными.

«Стерилизация бездомных животных останавливает не только их размножение, но и передачу болезней, в том числе, и домашним животным. Большую часть животных по нескольким адресам мы уже отловили и стерилизовали: когда приходим во дворы, уже знаем, где наши коты, а где нет», - прокомментировала Александра Клишевская, волонтер приюта.

Все желающие могут присоединиться к волонтерской деятельности и помочь бездомным питомцам обрести заботу и новый дом.