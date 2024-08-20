Выставка бездомных животных прошла в парке Солнечногорска

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Выставка-пристройство животных «Домой!» прошла в городском парке Солнечногорска. На ней представили 10 собак из приютов.

Собак привезли из приютов Солнечногорска, поселка Смирновка и Клина — все животные здоровы, стерилизованы и привиты. На мероприятии также можно было принять участие в благотворительной ярмарке, викторинах и беспроигрышной лотерее.

Выставку-пристройство посетили депутат округа Артем Жаров, директор Дома культуры «Выстрел» Владимир Дацюк и руководитель Молодежного центра «Возрождение» Евгений Кузнецов.

«Благодаря таким мероприятиям каждый желающий может как помочь братьям нашим меньшим, так и еще больше узнать о приютах Подмосковья. Отмечу, что уже в конце сентября пройдет более масштабная выставка-пристройство, куда для участия будут приглашены приюты из соседних муниципалитетов», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Организовал выставку-пристройство благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду» при поддержке администрации муниципалитета.

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