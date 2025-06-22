Приют для бездомных кошек в Дубне проведет бесплатную стерилизацию животных

Приют для бездомных кошек «Кот Леопольд» в Дубне предложил жителям бесплатно стерилизовать домашних животных. Процедура доступна для хозяев, которые из-за финансовых трудностей не могут оплатить услугу в клинике.

Жителям достаточно обратиться за помощью в приют «Кот Леопольд».

«Для наших горожан, особенно для пенсионеров, у нас есть предложение. Если Вы не можете стерилизовать своего питомца в связи с финансовыми трудностями, пожалуйста, обращайтесь в приют „Леопольд“. Мы поможем стерилизовать животных бесплатно», — отметила волонтер приюта Татьяна Кондаурова.

Стерилизацию проводят за счет средств фонда помощи бездомным животным. Процедуру организуют в одной из клиник в Дубне. Хозяева должны привезти туда животное, а после следить за его состоянием.

Также волонтеры занимаются отловом и стерилизацией диких котов и кошек. Для передержки администрация Дубны в этом году выделила отдельное помещение.