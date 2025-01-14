Приходу Ратминского храма в Дубне передадут святыню с острова Корфу

Башмачок одного из самых почитаемых святых мира — Спиридона Тримифунтского — привезут в Дубну 18 января. Он будет храниться в храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино.

Мощи Спиридона Тримифунтского находятся в храме на острове Корфу. Святой прославился многочисленными чудесами и большой любовью к людям. Его тело хранится в специальной раке в дорогом епископском облачении и обуви. Раз в полгода происходит обряд переоблачения святителя Спиридона. Считается, что он много путешествует по миру, посещая нуждающихся в помощи людей, поэтому обувь постоянно изнашивается.

Документальные свидетельства подтверждают, что на мягких красных бархатных башмачках, специально изготовленных для святого Спиридона, со временем появляются потертости и заломы. Поэтому во время обряда переоблачения старую пару заменяют новой, а башмачки жертвуют другим храмам.

Теперь поклониться святыне смогут и жители Дубны. Святитель Спиридон, считают православные, помогает в исцелении и защите от разных бед, а также в укреплении семьи, решении проблем с жильем и финансовых трудностей.