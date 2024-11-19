Приговор по уголовному делу о вымогательстве вынесли в Мытищах

Мытищинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Богдана Карачевцева. Установлено, что весной 2024 года он вымогал у людей деньги, используя газовый баллончик и нож.

Инцидент произошел 10 апреля. Нетрезвый Карачевцев вымогал деньги в сумме 10 тысяч рублей у двоих потерпевших, при этом несколько раз брызнул им в лицо из газового баллончика, наносил телесные повреждения ногами и ножом.

Хулигана задержала полиция и доставила в отдел, однако там мужчина напал на участкового.

Суд приговорил Карачевцева к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Мытищинской городской прокуратуры.