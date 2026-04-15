Приговор по уголовному делу о сбыте наркотиков вынесли в Волоколамске

Приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере вынесли в Волоколамске. Он распространял запрещенные вещества путем закладок.

Волоколамский городской суд вынес приговор в отношении 25-летнего мужчины, покушавшегося на сбыт наркотиков в крупном размере. В сентябре прошлого года он получил от соучастника координаты тайника со свертками с запрещенными веществами, после чего стал распространять их по региону через закладки.

Всего мужчина организовал 23 тайника с наркотиками общей массой более 4,9 грамма.

«С учетом позиции государственного обвинителя Волоколамского городского прокурора суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре.

Мобильный телефон осужденного изъяли в доход государства.