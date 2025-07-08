Приговор по уголовному делу о ДТП с гибелью троих человек вынесли в Серпухове

Серпуховский городской суд признал 46-летнего Владимира Танашева виновным в серьезном ДТП, в результате которого погибли люди. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек и причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что 7 октября 2024 года Танашев ехал на грузовике по трассе М-2 «Крым» в Серпухове. Он не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в легковую машину, которая ехала перед ним. После этого грузовик столкнулся еще с 11 автомобилями.

Из-за аварии водитель и два пассажира автомобиля Renault Logan погибли на месте. Пассажирка Hyundai Sonata получила серьезные травмы.

Суд приговорил Танашева к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортом в течение трех лет. Приговор пока не вступил в законную силу.