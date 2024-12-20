Приговор по делу об убийстве вынесли в Видновском горсуде

Приговор с участием присяжных заседателей вынесли в Видновском суде в отношении 42-летнего иностранца Рауфа Хусейнова. Его признали виновным и убийстве и в покушении на убийство двух человек.

В суде установили, что 22 декабря 2023 года Хусейнов находился на территории ресторана «Видная застава». Поссорившись с двумя знакомыми, он не менее четырех раз выстрелил в них. Пули попали в область живота и головы одного из потерпевших. От полученных повреждений он умер на месте. Другой смог скрыться от злоумышленника и остался жив.

С учетом собранных доказательств и грамотной позиции государственного обвинителя Видновской городской прокуратуры, присяжные заседатели признали Хусейнова виновным. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.