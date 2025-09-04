Приговор по делу о смертельном ДТП вынесли в Волоколамске

Суд установил, что 14 февраля 2025 года Ромашков за рулем «Лады» сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался в больнице в тот же день.

Суд приговорил водителя к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении и запретил управлять транспортными средствами в течение двух лет. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшим четыре миллиона рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в силу. Обвинение в суде поддерживала Волоколамская городская прокуратура.