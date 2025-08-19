Приговор по делу о причинении смерти по неосторожности вынесли в Подольске

Подольский городской суд признал Василия Петрова виновным сразу по нескольким статьям УК РФ: угроза убийством, причинение смерти по неосторожности и незаконное хранение оружия и боеприпасов. Установлено, что ночью 24 апреля 2025 года в Климовске на детской площадке у Петрова произошел конфликт с компанией из четырех человек. В руках у него была винтовка, и он, угрожая людям, выстрелил в воздух.
Когда присутствующие попытались отобрать у него оружие, Петров случайно нажал на спусковой крючок. Пуля попала в грудь 36-летней женщине, и она скончалась на месте до приезда врачей.
Суд назначил мужчине наказание — три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в силу.
