Приговор по делу о мошенничестве в крупном размере вынесли в Егорьевске

Егорьевский городской суд признал 23-летнего Артема Арзуманяна виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном организованной группой. В феврале 2025 года он вместе с сообщниками звонил пожилой женщине из Егорьевска, представлялся сотрудником инвестиционной компании и уговаривал ее продать квартиру, а полученные деньги передать курьеру для вложения в якобы прибыльные проекты.

Пенсионерка заподозрила обман и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов передали ей муляж денег на сумму 1,8 миллиона рублей. Когда злоумышленник приехал к ее дому и получил средства на лестничной площадке, его задержали на месте.

Суд назначил Арзуманяну наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, приговор вступил в законную силу.

В полиции напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников, нельзя передавать деньги и ценные вещи посторонним, не стоит также доверять звонкам с предложениями быстрых заработков.