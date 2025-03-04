Приговор по делу о ДТП со смертельным исходом вынесли в суде в Кашире

Каширский городской суд вынес приговор Татьяне Илюхиной по делу о смертельном ДТП. В ноябре она, управляя Renault Duster, выехала на встречную полосу на 139-м километре трассы Р-22 «Каспий» и столкнулась с грузовиком Volvo. После этого фура задела еще два легковых автомобиля.

В результате аварии водитель одного из транспортных средства погиб, а еще три человека, включая 13-летнего ребенка, получили тяжелые травмы.

Суд признал Илюхину виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подсудимая вину в совершении преступления не признала. Ей назначили три года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства и лишили прав на три года.

Приговор еще не вступил в силу.