Приговор по делу о ДТП со смертельным исходом вынесли в суде в Кашире

Каширский городской суд вынес приговор Татьяне Илюхиной по делу о смертельном ДТП. В ноябре она, управляя Renault Duster, выехала на встречную полосу на 139-м километре трассы Р-22 «Каспий» и столкнулась с грузовиком Volvo. После этого фура задела еще два легковых автомобиля.
В результате аварии водитель одного из транспортных средства погиб, а еще три человека, включая 13-летнего ребенка, получили тяжелые травмы.
Суд признал Илюхину виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подсудимая вину в совершении преступления не признала. Ей назначили три года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства и лишили прав на три года.
Приговор еще не вступил в силу.
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