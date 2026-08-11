Приемочная комиссия проверила готовность школ и детских садов в Серпухове

Приемка в этом году, как и прежде, продолжалась около трех недель. Специалисты обследовали 113 зданий образовательных комплексов.

В 2026 году особое внимание уделили не только соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и норм пожарной безопасности, но и антитеррористической защищенности. Безопасность детей стала одним из главных акцентов приемочной кампании.

В состав комиссии вошли представители комитета по образованию, Росгвардии, МВД, пожарного надзора, Роспотребнадзора и системы здравоохранения. Межведомственный формат позволил комплексно оценить состояние образовательных объектов.

К проверке также подключились родители. В рамках «Родительской приемки» они оценивали готовность школ, детских садов и колледжей к началу учебного года, а также качество проведенного капитального ремонта и строительства новых объектов.

Отдельное внимание комиссия уделила работе заместителей директоров по безопасности. Специалисты проверяли, насколько хорошо они знают алгоритмы действий при возникновении нештатных ситуаций и соответствуют ли внутренние документы учреждений актуальным федеральным требованиям.

В прошлом году в Серпухове отремонтировали семь образовательных объектов — это один из лучших показателей в Московской области. В 2026 году капитальный ремонт продолжается в четырех школах и двух детских садах.

Учреждения обновляют как снаружи, так и внутри: появляются современные кабинеты, меняется инфраструктура и устанавливается новое техническое оборудование.