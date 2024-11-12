Приемные семьи Подмосковья приняли участие в психологическом квесте

Для приемных семей Московской области прошел форум, на котором участники смогли улучшить родительские навыки в увлекательном формате. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

В рамках форума прошел квест «Эволюция семьи», охватывающий все этапы жизни приемной семьи — от решения взять ребенка до его взросления. Гостям предложили 12 интерактивных площадок с экспресс-диагностикой и заданиями от психологов Московской области, которые можно было проходить в произвольном порядке.

«Во время прохождения квеста я узнала много нового. Во-первых, это инструменты, которые я могу использовать в своей работе как специалист, общаясь с родителями и детьми. Во-вторых, это идеи, которые я могу применить в своей семье, чтобы улучшить отношения с близкими», — поделилась впечатлениями школьный педагог-психолог и многодетная мама Ольга Бепле.

Заведующая Дмитровским отделением сопровождения семей Ольга Суслова рассказала о площадке № 2 «Ключ к успешной адаптации». Здесь родители учились понимать ребенка и его роль в семье, а также участвовали в играх, помогающих лучше узнать друг друга, например, «Я тебя слышу».