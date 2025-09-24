Приемные семьи Подмосковья получили более 19 млн рублей на отдых с января

Приемные семьи Подмосковья могут получить компенсацию расходов за отдых или материальную поддержку к отпуску на каждого ребенка. В этом году их оформили почти четыре тысячи раз.

В этом году общая сумма выплат приемным семьям Подмосковья на отдых превысила 19 миллионов рублей.

! Компенсация на отдых позволяет приемным семьям более свободно планировать отпуск и создавать для детей комфортные условия. В этом году такой поддержкой уже воспользовались почти четыре тысячи детей из приемных семей», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Оформить поддержку можно в МФЦ или на региональном портале. Размер компенсации составляет 6,9 тысячи рублей на каждого, а сумму матпомощи — 4,6 тысячи.

Для получения льготы необходимо предоставить чек об оплате путевки, договор или акт о предоставленных услугах, а также документ, подтверждающий факт совместного отдыха.

Получить услугу можно по ссылке.