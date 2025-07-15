Приемные семьи Подмосковья подали еще тысячу онлайн-заявок на компенсацию отдыха

Жители Подмосковья подали более тысячи заявлений на выплаты матпомощи приемной семье для организации отдыха детей и компенсацию расходов на покупку путевок с начала года. Оформить их можно через «Госуслуги».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, получить компенсацию на организацию отдыха могут семьи, которые приняли на воспитание сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместо этого можно оформить материальную помощь.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Усыновление и опека». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить все необходимые документы. При этом оплата путевки должна быть произведена со счета приемного родителя.

Жители Подмосковья могут получать онлайн-услуги благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».