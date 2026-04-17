Приемным семьям Подмосковья напомнили о компенсации за отдых для детей

С начала года около 400 заявлений поступило на региональный портал Московской области по вопросу оформления материальной помощи приемным семьям. Эта помощь предназначена для организации отдыха детей или компенсации расходов на приобретение путевок для совместного отдыха с детьми, как сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В Подмосковье приемные семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут один раз в год получить компенсацию на отдых для детей, включая родных. Также возможно оформление материальной помощи вместо компенсации.

Услуга «Назначение денежных средств на организацию отдыха приемной семьи» доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Чтобы подать электронное заявление, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить обязательные документы, включая документ об оплате путевок, произведенной со счета приемного родителя.

При совместной подаче заявления согласие супруга можно получить онлайн через его личный кабинет на региональном портале. Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней.

