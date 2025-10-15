Приемные семьи из Воскресенска посетили мюзикл «Герои нашего времени» в Москве

Приемные семьи Воскресенска посетили спектакль, включенный в Книгу рекордов России. Жители увидели этнографический мюзикл «Ожерелье России. Герои нашего времени», в котором приняли участие рекордное количество артистов со всей страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.

«Мы с детьми получили огромное удовольствие — увидеть необычное путешествие по культурному наследию народов России. Важно, что для детей рассказ о подвиге военных, врачей, ученых, спортсменов вели такие же дети с помощью творчества, музыки, танца. Проведение мероприятия в такой локации позволило нам всей семьей после просмотра мюзикла испытать острые ощущения на аттракционах „Острова мечты“», — рассказала приемная мама Сусанна Саакян.

Мероприятие прошло в концертном зале «Москва». На сцене выступили 795 юных артистов из 32 регионов страны. Мюзикл стал самым массовым спектаклем в истории России.

«В спектакле были очень красивые номера, наполненные важными нравственными ценностями, добротой, патриотичностью. Огромная благодарность Минсоцразвития за предоставленную возможность быть причастным к такому невероятному шоу», — поделилась приемная мама Виктория Расторгуева.