Приемные семьи из Одинцова смогут получить компенсацию за детский отдых онлайн

Выплату материальной помощи приемной семье на организацию отдыха детей или компенсацию расходов на приобретение путевок для совместного отдыха с детьми можно получить на портале госуслуг Московской области. Этой возможностью смогут воспользоваться и семьи из Одинцовского городского округа.

Помимо перевода услуг в цифровые, в Подмосковье в онлайн-форму сейчас внедряют умные сервисы.

«При совместной подаче заявления согласие супруга можно получить электронно через его личный кабинет на портале. Кроме того, добавлен сервис предварительной проверки назначенной меры социальной поддержки. Если услуга уже была получена в текущем году, система сразу сообщит об этом при повторной подаче заявления», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Семьи, которые приняли на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут один раз в течение календарного года получить компенсацию на отдых для детей, включая родных. Также вместо компенсации можно оформить материальную помощь.