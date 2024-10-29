Приемную бизнес-омбудсмена в Пушкино возглавила Анна Велесевич

Подмосковным предпринимателям напомнили о возможности получить консультацию в общественным приемных бизнес-омбудсмена. Они работают в 47 округах региона.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, сеть общественных приемных охватывает 47 муниципалитетов. Их руководители ежедневно проводят приемы и консультации для предпринимателей. В Пушкино эту работу возглавила Анна Велесевич, которая сменила на почту Кобу Паикидзе.

В приемной предприниматели могут получить разъяснения по вопросам своих прав, узнать больше о получении мер поддержки и помощь в оформлении грантов и льгот.

В Пушкино общественная приемная работает по адресу Писаревский проезд, 5в, бизнес-центр Пушкино, офис 213. Записаться можно по телефону +7 (495) 725-52-08.