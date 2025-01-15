Приемное отделение роддома в Подольске отремонтируют в феврале 2025 года

Рабочие обновят стены в холле приемного отделения в Подольском роддоме, а также отремонтируют пол и потолки. Все работы планируют закончить в феврале текущего года.

Накануне новогодних праздников в роддоме Подольска обновили женскую консультацию и первое гинекологическое отделение. Рабочие сделали ремонт в палатах, регистратуре и коридоре медицинского учреждения. Для удобства посетителей в фойе установили лавочки. Помимо этого, в женской консультации поменяли двери, обновили пол и потолки, поставили новые санузлы. Для записи на прием к врачам и других операций в помещении установили два инфомата. Для самых маленьких оборудовали детскую игровую зону.

В гинекологическом отделении на третьем этаже также отремонтировали коридоры, палаты, обновили двери. Ремонт занял два с половиной месяца.

Отметим, что благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева роддом в Подольске получил новые медицинские аппараты.