Приемная кампания завершится в Воскресенском колледже в августе

Набор на специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)» продолжается в Воскресенском колледже. Прием документов завершится 15 августа.

Выпускники, обучавшиеся по этой специальности, смогут работать техниками по робототехнике, специалистами по автоматизации процессов и сотрудниками технической поддержки на предприятиях, использующих роботизированное оборудование.

Программа обучения включает теоретические курсы по основам мехатроники, автоматики и программирования, а также изучение структуры и принципов работы роботизированных систем, освоение методов технического обслуживания и ремонта.

На практике студенты будут учиться программированию и настройке промышленных роботов, проведению технического обслуживания и ремонта сложных мехатронных устройств, а также обеспечению безопасности на производстве.

В этом году в колледже выделено 50 бюджетных мест. Набор производится на базе девяти классов, форма обучения будет очной, срок составляет 3 года 10 месяцев.