Приемная кампания в колледже «Подмосковье» стартует 20 июня

Фото: Министерство образования МО

Единый день всероссийской приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет» стартует в колледже «Подмосковье» 20 июня. Абитуриенты смогут подать документы на обучение по специальностям «Поварское и кондитерское дело», «Туризм и гостеприимство», «Информационные системы и программирование» и другим.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, программа «Профессионалитет» является новым этапом развития системы среднего профессионального образования в России, где наибольшее внимание уделяется практическим навыкам будущих работников.

Федеральный проект «Профессионалитет» включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года и направлен на создание принципиально новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров.

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