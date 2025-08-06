Приемка образовательных учреждений к новому учебному году прошла в Серебряных Прудах

Все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования округа успешно прошли комплексную проверку и официально приняты к новому учебному году. Это означает, что образовательные учреждения полностью соответствуют всем необходимым требованиям безопасности и готовы обеспечить комфортные условия для обучения и развития детей.

Оценку готовности каждого учреждения провела комиссия, в состав которой вошли представители администрации округа, управления образования, Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба», полиции и других профильных служб.

При проведении проверки особое внимание уделялось обеспечению безопасности детей и сотрудников. Комиссия изучила состояние систем пожарной сигнализации, оповещения и автоматического пожаротушения, а также исправность эвакуационных выходов, путей и знаков.

Мониторинг охватил все помещения образовательных учреждений, включая учебные и групповые кабинеты, актовые и спортивные залы, медицинские кабинеты и пищеблоки. Оценивались общее техническое состояние зданий и сооружений, исправность инженерных систем и наличие систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности и контроля. Пристальное внимание было уделено соблюдению санитарных норм и правил. В результате проведенной проверки все 30 образовательных объектов, расположенных на территории округа, успешно прошли проверку и получили положительное заключение комиссии.