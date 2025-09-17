Прием жителей по вопросам ЖКХ прошел в Павловском Посаде

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов провел личный прием граждан. С вопросами на тему жилищно-коммунального хозяйства к нему обратились девять жителей муниципалитета.

Большинство обращений касались капремонта домов, обновления подъездов, устранения проблем с протеканием крыш. Также жители задавали вопросы о перерасчете платы за услуги ЖКХ, качестве водоснабжения и социальной газификации.

«Совместно с управляющей компанией организуем обследования по адресам заявителей. Все вопросы взял на личный контроль», — прокомментировал Александр Белоусов.

Одна из жительниц округа обратилась по поводу сохранения во дворе ее дома детской игровой площадки. Замглавы муниципалитета заверил ее, что объект не демонтируют.

Отметим, что также в Павловском Посаде работает горячая линия главы округа по телефону 2-99-03. Кроме того, записаться на личный прием можно по номеру 2-99-05.