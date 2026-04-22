Прием жителей по вопросам ЖКХ и благоустройства прошел в Павловском Посаде

Заместитель главы округа Александр Белоусов лично встретился с гражданами 21 апреля. К нему обратились четыре заявителя с бытовыми вопросами.

Жители затронули разные темы. В деревне Кузнецы на улице Солнечной попросили восстановить дренажную систему и уложить трубу после прокладки газопровода высокого и среднего давления. Этот участок требует особого внимания. Жильцы дома № 16 на улице Южной попросили разъяснить, можно ли установить электросчетчики. А на улице Кузьмина в доме № 30 пожаловались на слабый напор воды.

Александр Белоусов пообещал, что по каждому обращению администрация даст обратную связь. Он подчеркнул, что все заявки взяты под личный контроль. С заявителями договорились о повторных встречах на местах. После выезда специалистов станут понятны варианты и сроки решения проблем. Записаться на прием можно по телефону: 2-99-05.