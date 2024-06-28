Прием жителей по вопросам содержания МКД провели в Подмосковье

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в приемной регионального правительства провели прием жителей. Встреча, на которой удалось обсудить множество важных вопросов, продлилась более пяти часов.

Жителей интересовало, как наладить эффективное взаимодействие с управляющими компании, кто отвечает за борьбу с грызунами в домах, куда обращаться для того, чтобы отремонтировали придомовые ограждения и другие насущные вопросы.

Все просьбы жителей передали в работу управляющим компаниям и инспекторам ведомства в городских округах. В течение месяца после приема заявители получат письменный ответ по результатам.

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