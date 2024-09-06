Прием жителей по вопросам соблюдения законодательства прошел в Клину

Первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев провел рабочую поездку в Клину в рамках выездной приемной. На встрече обсудили вопросы, связанные с соблюдением земельного, экологического и уголовно-процессуального законодательства.

В ходе приема, проведенного совместно с главой округа Аленой Сокольской и прокурором Ильей Чакиным, десять жителей обратились за разъяснениями по указанным темам. Отмечается, что на встрече приняли обращения, которые сейчас находятся под контролем прокуратуры.

Также Ганцев посетил лагерь «Звонкие голоса», где временно размещены дети из Курской области, и проверил условия их проживания, образование, питание и медицинское обслуживание.

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