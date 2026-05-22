Прием жителей по вопросам образования провели в Химках

В общественной приемной партии «Единая Россия» в Химках 20 мая состоялся прием жителей по вопросам образования. С ними встретились депутат Государственной думы Ирина Роднина и депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Участники встречи обсудили развитие образовательной инфраструктуры, работу школ и детских садов округа, а также предложения жителей, которые важно учитывать при дальнейшей реализации социальных инициатив.

«Такие встречи — это возможность напрямую слышать запросы людей и вместе находить решения. По наказам жителей в рамках Народной программы „Единой России“ в Химках и во всем Подмосковье открывают школы, строят новые детские сады, спортивные центры и учреждения культуры», — отметила Ирина Роднина.

Особое внимание уделили предстоящему электронному предварительному голосованию партии, по итогам которого жители определят кандидатов для участия в осенних выборах в Госдуму и Мособлдуму.

«Открытый диалог с жителями помогает формировать решения, которые действительно востребованы. Предварительное голосование — это возможность для каждого жителя Подмосковья принять участие в формировании будущей команды, которая будет представлять интересы региона», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Принять участие в предварительном голосовании могут все жители региона старше 18 лет.