Прием жителей по вопросам образования прошел в Балашихе

Тематическую встречу организовали в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в рамках недели приемов по вопросам образования. На вопросы граждан ответила представитель управления образования Марина Кабусенко.

Вопросы касались организации учебного процесса в школах города и образовательных программ. Также Марина Кабусенко рассказала о ходе капитального ремонта образовательных учреждений в Балашихе. Отдельное внимание уделили вопросам предоставления льгот многодетным семьям.

Такие встречи во второй половине лета — именно то, что нужно родителям, чтобы быть в курсе всех нововведений в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Это позволяет спокойно и уверенно готовиться к новому учебному году.

Напоминаем, что любой житель округа может обратиться в местную Общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: г. о. Балашиха, ул. Парковая, 7.

Телефон для предварительной записи на прием: 8 (985) 193-64-03.