Прием жителей ко Дню слабовидящих людей провели в Лосино-Петровском

Единый день приема граждан провели в общественной приемной отделения партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском. Его приурочили к международному дню незрячих и слабовидящих людей.

Организовала мероприятие муниципальный депутат Гузаль Данилова. Так, на прием пришла многодетная мама с просьбой о помощи в получении дополнительного медобследования для ее ребенка.

Гузаль Данилова связалась с представителями администрации местной поликлиники, попросила оперативно организовать запись ребенка к врачу-окулисту и рассказала многодетной матери о вариантах льгот в такой ситуации.

В приемную обратилась и пожилая жительница Лосино-Петровского. Она попросила решить проблему с нехваткой специалистов узкой специализации в местной поликлинике.

«Наша задача — не просто услышать, но и действовать, чтобы сделать жизнь наших граждан лучше. Я горжусь тем, что могу быть рядом с теми, кто нуждается в поддержке, и готова сделать все возможное, чтобы помочь. Мы должны быть теми, кто не боится брать на себя ответственность и кто всегда готов прийти на помощь», — отметила Гузаль Данилова.

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