Прием заявок в «Школу фермера» стартовал в Одинцове

Аграрии Одинцова теперь смогут пройти «Школу фермера»: в округе стартовал прием заявок в образовательный проект. Присоединиться к обучению могут все желающие развиваться в сельском хозяйстве.

«Школу фермера» откроют на базе Можайского техникума. Это федеральный образовательный проект, разработанный на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий. Он объединяет возможности Министерства сельского хозяйства, регионов и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров в сфере сельского хозяйства.

В образовательную программу войдет плодово-ягодное растениеводство и переработка продукции животноводства. Участники узнают, как начать вести сельскохозяйственную деятельность на территории региона и смогут пройти стажировку на ведущих предприятиях и в фермерских хозяйствах Подмосковья.

Обучение продлится два месяца в очном формате. Прием заявок в «Школу фермера» продлится до 31 августа включительно. Занятия начнутся в сентябре.

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