Прием заявок в Мелиховскую школу театральных критиков открыли в Чехове

Молодых театральных критиков, студентов старших курсов театральных вузов и театральных журналистов приглашают в «Мелиховскую школу молодых театральных критиков», которую организуют в Чехове. Заявки принимают от представителей в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России, независимо от уровня их теоретической и практической подготовки.

Обучение состоит из двух этапов: в дистанционном формате оно пройдет с 24 марта по 22 апреля и в очном — с 23 мая по 1 июня. Прошедшие во второй тур получат возможность принять участие в интенсиве в рамках Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» под руководством ведущих театральных критиков страны. Мероприятие ежегодно проводят в усадьбе Антона Чехова «Мелихово». Организаторы предоставят ученикам проживание и питание.

Проект реализуют для развития института театральной критики. Помимо этого, молодые профессионалы смогут освоить новые навыки, проявить таланты и познакомиться с единомышленниками и экспертами. Дополнительная информация о конкурсе доступна на официальном сайте музея-заповедника Антона Чехова «Мелихово».