Прием заявок по благоустройству дворов на 2026 год начался в Подмосковье

Каждое лето округа Подмосковья начинают планировать работы по программам благоустройства «Пешком» и ремонта дворовых территорий. В их рамках обновляют дворы: устанавливают малые архитектурные формы, меняют бордюры, обустраивают парковки и ремонтируют дорожное покрытие.
«Совместно с муниципалитетами мы подготовили предварительные адресные перечни по благоустройству дворов и пешеходных коммуникаций на 2026 год. Сейчас переходим к заключительному этапу — расчету смет, разработке схем территорий и геодезических планов. Это необходимо для определения точной стоимости работ по каждому объекту и формирования итоговых списков адресов на 2026 год», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
Жители могут сами предложить, какие дворы нужно привести в порядок — для этого нужно обратиться в администрацию своего муниципалитета и указать адреса, где требуется ремонт. Если какой-то объект не попадет в план на 2026 год из-за ограниченного бюджета, его могут включить в программу на 2027–2028 годы.
