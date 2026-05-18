Прием заявок от кандидатов на предварительное голосование завершили в Коломне

Более 150 кандидатов зарегистрировались в Коломне для участия в предварительном голосовании, 25 процентов из них — это действующие парламентарии. Все они будут бороться за места в Госдуме, Московской областной думе и местном совете депутатов.

Примерно треть кандидатов, зарегистрировавшихся для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в этом году, — женщины. В большинстве своем это медики, социальные работники и педагоги. Многие из них выдвигают свои кандидатуры в родных муниципалитетах, где хорошо знают местные проблемы и готовы предложить конкретные решения. Благодаря этому в парламенте может появиться больше профессионалов со значительным опытом работы с населением.

«Заручившись поддержкой своих коллег, односельчан, наших родителей, я выдвинула свою кандидатуру. Конечно же, спрашивали, коллеги в том числе: „А зачем тебе это нужно?“ Неужели здесь, в школе, дел мало? Конечно же, дел много, но пройдя по коридорам нашей школы, вы видели — чистая, ухоженная, безопасная. Мне очень хотелось бы как неравнодушному гражданину, чтобы и наш городской округ был тоже такой же безопасный для наших детей, чистый и замечательный», — поделилась директор Емельяновской СОШ, сторонник партии «Единая Россия» Ирина Королева.

В этом сезоне на предварительном голосовании установлен рекорд по числу молодых кандидатов: каждый пятый участник — младше 35 лет. Всего 18% претендентов — действующие депутаты, большинство же впервые участвуют в политическом процессе. Среди новых лиц — свыше 200 работников заводов, ферм и сельхозпредприятий. Их опыт в будущем поможет создать полезные и практичные отраслевые инициативы.

«Я хочу показать жителям, что жизнь на селе другая, она возможна. Ведь здесь есть большие перспективы, нам все время не хватает специалистов. В отличие от больших городов здесь есть возможность для семей обзавестись жильем. Крупные агрохолдинги в рамках Народной программы предоставляют жилье специалистам и их семьям», — отметил генеральный директор ТД «Нива», сторонник партии «Единая Россия» Михаил Исаев.