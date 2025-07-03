Прием заявок на возмещение затрат по страховке скота и птиц начался в Подмосковье

Минсельхозпрод Подмосковья начал прием заявок на компенсацию затрат по страхованию сельскохозяйственных животных. Сейчас идет первый этап отбора предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для подачи заявки необходимо предоставить: расчет размера субсидии, отчет о движении скота и птицы, договор сельскохозстрахования, а также платежные поручения об уплате не менее 50% страховой премии.

Документы можно загружать в ГИС «Электронный бюджет» до 9 июля.

В этом году предполагается три отбора. Даты следующих этапов будут доступны на портале «Календаре мер поддержки».

В Минсельхозпроде Московской области добавили, что в 2025 году на помощь аграриям в этом направлении выделили 18,8 миллиона рублей.